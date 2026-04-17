Трамп: Иран готов передать уран с атакованных в 2025 году объектов

«Они согласились передать нам ядерную пыль. Она находится глубоко под землей из-за атак, которые мы осуществили с применением бомбардировщиков B-2», — утверждал Трамп в четверг во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома. Как отмечает газета The Washington Post, словосочетание «ядерная пыль» Трамп применяет «для описания обогащенного урана, который, по данным МАГАТЭ, погребен глубоко под землей вследствие американских ударов по ключевым ядерным объектам» исламской республики.
«Мы о многом договорились с Ираном. И я думаю, что произойдет что-то очень положительное», — добавил американский лидер.
Он ранее написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что Тегеран более не будет заниматься обогащением урана. Кроме того, по версии хозяина Белого дома, США «в сотрудничестве с Ираном» вывезут его обогащенный уран. Подтверждений этого со стороны Тегерана не было.
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре авиабазу Аль-Удейд. После этого в Белом доме сообщили, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.
США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока не известно. Кроме того, США с 13 апреля ввели морскую блокаду Ирана.