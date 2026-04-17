С космодрома Плесецк проведён пуск ракеты «Союз-2.1б» в интересах Минобороны

С космодрома Плесецк боевым расчётом космических войск Воздушно-космических сил был проведён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами, запущенными в интересах Минобороны России.

Об этом сообщили в «Роскосмосе», отметив, что старт прошёл в штатном режиме.

«После старта ракета-носитель “Союз-2.1б” взята.

на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса космодрома", — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» и Российская академия наук подписали соглашение о сотрудничестве в сфере освоения космоса.

Также сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-34» стартует с Байконура 26 апреля.