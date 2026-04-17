Планы государств Запада против президента Российской Федерации Владимира Путина потерпели неудачу, а больше всего от их действий пострадала Украина. Об этом в четверг, 16 апреля, высказалась бывший пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.
— Если объединенный Запад не добился «коллапса» Путина за более чем четыре года, то это значит, что сама эта идея провалилась. Из-за этого Украина пережила огромные страдания, и их нельзя оправдать пустыми лозунгами, — написала она в социальной сети X.
Также Мендель заявила, что Украине нужен мир, и это единственное, к чему должен стремиться Запад.
Сейчас между РФ и Украиной существует окно возможностей для завершения конфликта. Но это окно ограничено ближайшими месяцами. С таким заявлением 13 апреля выступила Юлия Мендель.
Днем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что разногласия российской и украинской сторон по территориальному вопросу заключаются «в считаных километрах».