Посол Келин: Великобритания затягивает конфликт на Украине, поставляя дроны

По его мнению, расширение военной помощи не приближает урегулирование, а, напротив, ведёт к затягиванию боевых действий и росту числа пострадавших. Он также уверен, что Лондон не проявляет интереса к обсуждению более широких вопросов, связанных с архитектурой европейской безопасности.
Отдельно Келин высказался о состоянии российско-британских отношений. По его словам, в обозримой перспективе предпосылок для улучшения диалога нет, однако он допустил, что ситуация может измениться при формировании нового правительства в Великобритании.
Ранее стал известно, что филиалы украинских компаний, изготавливающих беспилотники, расположены в городах восьми европейских стран, включая заводы в Лондоне, Милденхолле и Лестере. Помимо этого, комплектующие для украинских дронов производятся на предприятиях в Германии, Турции, Израиле, Испании, Италии и Чехии.
