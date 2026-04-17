Стармер: Британия выступает за открытие Ормуза без предварительных условий

Великобритания выступила за немедленное восстановление судоходства в Ормузском проливе без каких-либо предварительных условий. Премьер-министр Кир Стармер подчеркнул, что открытие этого стратегического маршрута является общей задачей международного сообщества, поскольку от него зависит стабильность поставок энергоресурсов и мировой торговли.
Лондон совместно с Парижем намерен продвигать создание многонациональной инициативы, направленной на обеспечение свободы навигации в регионе. В рамках этой работы планируется координация действий по защите коммерческих судов и проведению операций по разминированию для снижения рисков и восстановления безопасного движения.
В ближайшее время ожидаются консультации на уровне военных специалистов, а также дальнейшая проработка возможного развертывания объединённых сил, которые будут выполнять исключительно оборонительные задачи. Кроме того, страны-участницы планируют взаимодействовать со страховыми компаниями, чтобы ускорить возвращение полноценного судоходства в проливе.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании разрабатывают меры на случай возможного дефицита продовольствия и напитков, который может возникнуть на фоне затяжного конфликта в Иране.