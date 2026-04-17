УНИАН: каждый шестой житель Украины хотел бы покинуть страну

Каждый шестой украинец хотел бы в ближайшее время уехать из страны за границу на постоянное место жительства, сообщил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

Каждый шестой украинец хотел бы в ближайшее время уехать из страны за границу на постоянное место жительства, сообщил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

По информации УНИАН, мужчины готовы к эмиграции чаще женщин. Также к переезду больше склонна молодёжь, чем старшее поколение.

По словам Антиповича, среди молодых людей в возрасте 18−29 лет желающих эмигрировать около 20%, среди возрастной группы 18−35 лет — около 14%.

Ранее признанный в России террористом глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что уехавшие с Украины граждане не стремятся возвращаться домой.

Между тем также сообщалось, что с 2022 года более 92 тыс. граждан Украины подали заявления о предоставлении временного убежища в России.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

