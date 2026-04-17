Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госсекретаря США Марко Рубио пригласили посетить Казахстан

В Вашингтоне представитель Токаева по вопросам взаимодействия с США Ержан Казыхан и зампремьер-министра Серик Жумангарин провели встречу с госсекретарем США Марко Рубио, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД.

Источник: Nur.kz

В ходе встречи Касым-Жомарт передал приветствие Токаева президенту США Дональду Трампу, подчеркнув динамичное развитие казахстанско-американских отношений, устойчивый политический диалог и расширение практического взаимодействия.

Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи лидеров двух стран в ноябре 2025 года в Овальном кабинете, включая совместные инвестиционные проекты на сумму порядка 20 млрд долларов.

Американская сторона была проинформирована о проводимых масштабных политических и социально-экономических преобразованиях в Казахстане, направленных на модернизацию государственной системы, повышение эффективности институтов власти, укрепление верховенства закона.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Было отмечено, что активизация деловых связей и реализация совместных проектов открывают новые возможности для дальнейшего углубления Расширенного стратегического партнерства.

Касым-Жомарт подтвердил приглашение государственному секретарю посетить Казахстан с официальным визитом. Рубио в свою очередь дал высокую оценку текущему уровню двустороннего взаимодействия и выразил готовность к его дальнейшему углублению.

