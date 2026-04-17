Госсекретаря США Марко Рубио пригласили посетить Казахстан

В ходе встречи Касым-Жомарт передал приветствие Токаева президенту США Дональду Трампу, подчеркнув динамичное развитие казахстанско-американских отношений, устойчивый политический диалог и расширение практического взаимодействия.
Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи лидеров двух стран в ноябре 2025 года в Овальном кабинете, включая совместные инвестиционные проекты на сумму порядка 20 млрд долларов.
Американская сторона была проинформирована о проводимых масштабных политических и социально-экономических преобразованиях в Казахстане, направленных на модернизацию государственной системы, повышение эффективности институтов власти, укрепление верховенства закона.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Было отмечено, что активизация деловых связей и реализация совместных проектов открывают новые возможности для дальнейшего углубления Расширенного стратегического партнерства.
Касым-Жомарт подтвердил приглашение государственному секретарю посетить Казахстан с официальным визитом. Рубио в свою очередь дал высокую оценку текущему уровню двустороннего взаимодействия и выразил готовность к его дальнейшему углублению.