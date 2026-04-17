СМИ: Хантер Байден уклоняется от выплаты долгов, прячась в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, уклоняется от выплаты более 20 миллионов долларов, скрываясь от кредиторов в Калифорнии, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.
В начале апреля сообщалось, что Хантер Байден покинул Америку на фоне судебных разбирательств со своими бывшими юристами. По информации из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, он не смог оплатить услуги своих нынешних адвокатов.
«Хотя адвокат сына экс-президента заявил, что тот “живет за границей”, в Южной Африке, откуда родом его жена Мелисса Коэн, на самом деле он затаился на роскошном ранчо площадью 8000 акров в Санта-Инез, в двух часах езды к северу от Лос-Анджелеса», — говорится в сообщении NYP.
Источники издания сообщают, что на Пасху, 5 апреля, Хантер был замечен в поместье Джо Киани, предпринимателя иранского происхождения. В этот день в поместье присутствовала вся семья Байденов, включая экс-президента Джо Байдена.
Как сообщает издание, сын экс-президента США должен более 20 миллионов разным людям. Из них 15−17 миллионов — юридической фирме Winston & Strawn, 5 миллионов — адвокату Кевину Моррису, известному как «сахарный брат» Хантера Байдена, и 1 миллион — бывшему арт-дилеру.