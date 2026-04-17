Армия России закрепилась у Дибровы под Красным Лиманом и готовит наступление

Ранее российское оборонное ведомство сообщило о проведении масштабной атаки по инфраструктуре ВСУ. В операции было задействовано высокоточное вооружение большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные дроны. Основной целью операции стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, на которых производят беспилотники средней и большой дальности, а также крылатые ракеты. Помимо этого, под удар попали объекты топливно-энергетического сектора, работающие на нужды украинских вооружённых сил. Как уточнили в министерстве, данные действия стали ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.