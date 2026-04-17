Армия России закрепилась у Дибровы под Красным Лиманом и готовит наступление

Российские бойцы, несмотря на сопротивление Вооружённых сил Украины (ВСУ), закрепились в лесу у Дибровы под Красным Лиманом и готовят плацдарм для наступления. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: Life.ru

«Если мы говорим за южные окраины Красного Лимана, то здесь идёт ожесточенное сопротивление со стороны украинских боевиков. Наши военнослужащие сейчас закрепились в лесистой местности севернее Дибровы, где подготавливают плацдарм для дальнейшего наступления», — сказал он.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило о проведении масштабной атаки по инфраструктуре ВСУ. В операции было задействовано высокоточное вооружение большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные дроны. Основной целью операции стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, на которых производят беспилотники средней и большой дальности, а также крылатые ракеты. Помимо этого, под удар попали объекты топливно-энергетического сектора, работающие на нужды украинских вооружённых сил. Как уточнили в министерстве, данные действия стали ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

