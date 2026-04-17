Росавиация планирует ограничить использование пауэрбанков в самолётах

Росавиация предложила Минтрансу России рассмотреть запрет на использование пауэрбанков на борту самолётов во время полёта.
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на отчёт комиссии Уральского МТУ ведомства.
Отмечается, что инициатива подготовлена по итогам расследования инцидента с самолётом «Уральских авиалиний», когда в феврале во время рейса из Екатеринбурга в Стамбул произошло возгорание портативного устройства.
В документе подчёркивается, что на фоне повторяющихся инцидентов с возгоранием подобных устройств авиационным властям следует рассмотреть возможность внесения изменений в воздушное законодательство — вплоть до ограничения или полного запрета использования портативных зарядок на борту воздушных судов в течение всего полета.
Ранее сообщалось, что Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) с 1 января изменила правила перевозки на борту самолёта пауэрбанков, зарядных устройств и гаджетов с литий-ионными батареями.
Кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА Олег Рубан между тем предупредил в беседе с RT, что пауэрбанк при определённых условиях может быть опасен.