Пентагон хочет почти вчетверо увеличить закупки ракет AMRAAM

РИА Новости: Пентагон хочет почти вчетверо увеличить закупки ракет AMRAAM.

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пентагон запросил 2,87 миллиарда долларов на закупку 1811 ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM на 2027 финансовый год, что в 3,8 раза больше текущего показателя, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы Пентагона.

Новый запрос предусматривает закупку 1317 ракет для ВВС США на 2,06 миллиарда долларов и 494 ракеты для военно-морских сил на 804,3 миллиона долларов, выяснило РИА Новости.

В 2026 финансовом году совокупный запрос ВВС и ВМС составлял лишь 751 миллион долларов на 464 ракеты.

Американское оружие для Киева закупают европейские страны в рамках инициативы PURL, созданной США и НАТО, поскольку администрация президента США Дональда Трампа не оказывает Украине прямой военной помощи.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
