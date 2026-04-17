Трамп считает, что война США с Ираном должна завершиться скоро

Военная кампания Вашингтона идет «как по маслу», отметил американский лидер.

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Война Соединенных Штатов против Ирана идет без каких-либо осложнений, конфликт должен завершиться уже довольно скоро. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в Лас-Вегасе (штат Невада) на мероприятии, посвященном усилиям его администрации в налоговой сфере.

«Вы могли заметить, что дела у нас идут очень хорошо, и я скажу, что война с Ираном идет как по маслу. Мы можем делать все, что захотим. Она (война — прим. ТАСС) должна закончиться довольно скоро», — сказал он.

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока не известно. Кроме того, США с 13 апреля ввели морскую блокаду Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше