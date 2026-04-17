Эксперт Пилипчук: дроны ВСУ пытаются вести охоту на саперов в Донбассе

ДОНЕЦК, 17 апреля. /ТАСС/. Украинские дроны пытаются вести охоту на саперов, занимающихся гуманитарным разминированием, рассказал в беседе с ТАСС генеральный директор компании «Эмерком-демайнинг» Богдан Пилипчук.
«Мы же понимаем, что на данной территории небезопасно вообще находиться кому бы то ни было, будь то военный или гражданский человек. Там сверху “птички” [ВСУ], которые летают, они же не разбираются, гражданский человек или военный, летают, пытаются [охотиться]», — сказал он.
Для обеспечения безопасности все автомобили саперов оснащены средствами радиоэлектронной борьбы, которые постоянно обновляются и модифицируются. Кроме того, саперы в полной мере обеспечены детекторами дронов, которые также регулярно обновляются.
В конце сентября 2025 года в пресс-службе компании «Щит и меч» сообщали ТАСС, что саперы гуманитарного разминирования компании применяли средства РЭБ для защиты от дронов ВСУ во время проведения работ в Херсонской области.