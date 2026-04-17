США пока не готовы назвать возможные сроки проведения выборов в Венесуэле

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, и назвал их действия военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. В Вашингтоне позднее подтвердили нанесение этих ударов и объявили о захвате и вывозе из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали.