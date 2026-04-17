ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. США пока не готовы назвать возможные сроки проведения выборов в Венесуэле. Об этом заявил 16 апреля на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США старший сотрудник бюро по делам Западного полушария Госдепартамента США Майкл Козак.
«У нас нет даты, у нас есть условия, которые позволят провести выборы и осуществить переход к демократии. И мы следим за выполнением этих условий», — заявил Козак, отвечая на вопрос о сроках проведения выборов в республике.
В начале апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Венесуэла уже прошла стадию стабилизации и находится на этапе восстановления. Следующей стадией для боливарианской республики, по мнению Рубио, станет переходная фаза, которая предусматривает проведение в стране свободных и честных выборов. «Этот момент должен наступить, но мы должны быть терпеливыми», — заявил тогда госсекретарь США.
3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, и назвал их действия военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. В Вашингтоне позднее подтвердили нанесение этих ударов и объявили о захвате и вывозе из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали.
Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Американская администрация сообщила, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты, и выразила уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний.