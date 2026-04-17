МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что возможно понижение скорости мобильного интернета.
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.