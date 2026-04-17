Армия Ливана подтвердила нарушения прекращения огня со стороны Израиля

БЕЙРУТ, 17 апреля. /ТАСС/. Армия Ливана подтвердила продолжающиеся атаки Израиля после вступления в силу режима прекращения огня и призвала жителей юга республики не возвращаться в свои дома.
«[Армия Ливана] обращается к гражданам с призывом не торопиться с возвращением в южные деревни и поселки из-за ряда нарушений соглашения [о прекращении огня между Ливаном и Израилем], в результате которых был зафиксированы израильские нападения», — говорится в заявлении армейской пресс-службы, распространенном в X.
Армейское руководство страны следит за ситуацией для принятия необходимых мер по безопасности и призывает избегать опасных районов Ливана, особенно в ночное время.
Ранее Национальное информационное агентство Ливана сообщило, что Израиль атаковал с помощью пулеметов ливанские города Хиам и Дбейбин на юге республики.