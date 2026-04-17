Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия Ливана подтвердила нарушения прекращения огня со стороны Израиля

Военные призвали жителей юга республики не возвращаться в свои дома.

БЕЙРУТ, 17 апреля. /ТАСС/. Армия Ливана подтвердила продолжающиеся атаки Израиля после вступления в силу режима прекращения огня и призвала жителей юга республики не возвращаться в свои дома.

«[Армия Ливана] обращается к гражданам с призывом не торопиться с возвращением в южные деревни и поселки из-за ряда нарушений соглашения [о прекращении огня между Ливаном и Израилем], в результате которых был зафиксированы израильские нападения», — говорится в заявлении армейской пресс-службы, распространенном в X.

Армейское руководство страны следит за ситуацией для принятия необходимых мер по безопасности и призывает избегать опасных районов Ливана, особенно в ночное время.

Ранее Национальное информационное агентство Ливана сообщило, что Израиль атаковал с помощью пулеметов ливанские города Хиам и Дбейбин на юге республики.