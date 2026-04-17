На Западе сделали заявление после публикации Минобороны о дронах

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ЕС может только помогать Украине с производством дронов из-за деградации военно-промышленного комплекса, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Они занялись дронами. Должно прозвучать немедленно: в сфере военно-промышленного комплекса — это признание слабости», — сказал он.
Эксперт отметил, что раньше европейские страны поставляли Киеву тяжелое вооружение и технику, а сейчас все, что они могут себе позволить — это помогать Украине производить БПЛА на своей территории.
«Все это продукт кризиса военного производства в Европе и на Западе, а целом», — пояснил аналитик.
Меркурис предупредил, что в условиях, когда союзникам Украины больше нечего предложить, они искусственно раздувают важность того минимума, на который они пока еще способны.
Ранее Минобороны России опубликовало данные, согласно которым филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.