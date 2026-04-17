На Западе сделали заявление после публикации Минобороны о дронах

Меркурис назвал слабостью ЕС поставки дронов Украине.

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ЕС может только помогать Украине с производством дронов из-за деградации военно-промышленного комплекса, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Они занялись дронами. Должно прозвучать немедленно: в сфере военно-промышленного комплекса — это признание слабости», — сказал он.

Эксперт отметил, что раньше европейские страны поставляли Киеву тяжелое вооружение и технику, а сейчас все, что они могут себе позволить — это помогать Украине производить БПЛА на своей территории.

«Все это продукт кризиса военного производства в Европе и на Западе, а целом», — пояснил аналитик.

Меркурис предупредил, что в условиях, когда союзникам Украины больше нечего предложить, они искусственно раздувают важность того минимума, на который они пока еще способны.

Ранее Минобороны России опубликовало данные, согласно которым филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше