Доля стран БРИКС в мировой экономике достигла рекордного уровня

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Доля стран БРИКС в мировой экономике по итогам прошлого года превысила рекордные 39%, что почти на 11 процентных пунктов больше, чем у стран «Большой семерки», подсчитало РИА Новости по данным Международного валютного фонда.
В результате разрыв между вкладом БРИКС и «Большой семерки» в прошлом году вырос до рекордных 10,9 процентного пункта с 9,8 годом ранее.
Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.Читать дальше