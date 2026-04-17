Доля стран БРИКС в мировой экономике достигла рекордного уровня

РИА Новости: доля стран БРИКС в мировой экономике превысила 39%

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Доля стран БРИКС в мировой экономике по итогам прошлого года превысила рекордные 39%, что почти на 11 процентных пунктов больше, чем у стран «Большой семерки», подсчитало РИА Новости по данным Международного валютного фонда.

Доля БРИКС в глобальном ВВП в прошлом году выросла на 0,5 процентного пункта и составила максимальные за все время существования объединения 39,2%. В то же время доля G7 в мировой экономике впервые опустилась до 28,3%, потеряв за год 0,5 процентного пункта.

В результате разрыв между вкладом БРИКС и «Большой семерки» в прошлом году вырос до рекордных 10,9 процентного пункта с 9,8 годом ранее.

Среди стран БРИКС самый большой вклад в мировую экономику вносят Китай (19,6%), Индия (8,2%) и Россия (3,4%), еще по 2,4% в глобальном ВВП занимают Индонезия и Бразилия. Доля Египта в мировой экономике составляла в прошлом году 1,1%, Ирана — 0,9%, Южной Африки — 0,5%, ОАЭ — 0,45%, Эфиопии — 0,2%.

В то же время среди стран «Большой семерки» самые крупные экономики у США, которые занимают 14,6%, Японии (3,3%) и Германии (2,9%). Примерно по 2,2% глобального ВВП приходится на Францию и Британию, 1,9% — на Италию, 1,1% — на Канаду.

Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше