«То, что сегодня летает над полем боя, точно так же будет летать и по мирным задачам»

«Мир уже никогда не будет прежним. Он очень сильно изменился. То, что сегодня летает над линией боевого соприкосновения, оно никуда не денется. Оно точно так же будет летать и по мирным задачам, — сообщил полпред в интервью ИА PrimaMedia и “АиФ” (18+). — Вот мы сегодня рассматривали вопросы, связанные с пожароопасным периодом, с периодом наводнений для Дальнего Востока. Вопрос такой очень актуальный. И уважаемый руководитель Рослесхоза на мой вопрос: “А вы беспилотники применяете для мониторинга лесных пожаров?” дал изумивший меня ответ. Он мне сказал: “Вы знаете, мы применяем традиционную авиацию. Потому что она, он, по-моему, даже слово “дешевле” произнес и “надежнее”. Я сильно удивился. Я говорю: “Вы правда считаете, что дрон, который стоит 100 тысяч, дороже, чем вертолет, который стоит 800 миллионов?” Я говорю: “Вы как-то с арифметикой не подружились”. Ответ был очень меня удививший. Я попросил его вместе с министром ко мне зайти и объяснить, почему они этой работой не занимаются. Но все уже меняется и продолжит меняться. Сегодня целый ряд территорий используют беспилотники и для мониторинга, и для, например, карьерных работ. Правда, они там не летают, они ездят. Это беспилотные карьерные самосвалы”.