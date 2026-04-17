«То, что сегодня летает над полем боя, точно так же будет летать и по мирным задачам»

Дроны, которые сегодня выполняют задачи на СВО, будут востребованы по завершению конфликта. По словам полпреда в ДФО Юрия Трутнева, сегодня все 11 регионов ДФО выпускают беспилотники, и это направление будет одним из приоритетных направлений будущего.
«Мир уже никогда не будет прежним. Он очень сильно изменился. То, что сегодня летает над линией боевого соприкосновения, оно никуда не денется. Оно точно так же будет летать и по мирным задачам, — сообщил полпред в интервью ИА PrimaMedia и “АиФ” (18+). — Вот мы сегодня рассматривали вопросы, связанные с пожароопасным периодом, с периодом наводнений для Дальнего Востока. Вопрос такой очень актуальный. И уважаемый руководитель Рослесхоза на мой вопрос: “А вы беспилотники применяете для мониторинга лесных пожаров?” дал изумивший меня ответ. Он мне сказал: “Вы знаете, мы применяем традиционную авиацию. Потому что она, он, по-моему, даже слово “дешевле” произнес и “надежнее”. Я сильно удивился. Я говорю: “Вы правда считаете, что дрон, который стоит 100 тысяч, дороже, чем вертолет, который стоит 800 миллионов?” Я говорю: “Вы как-то с арифметикой не подружились”. Ответ был очень меня удививший. Я попросил его вместе с министром ко мне зайти и объяснить, почему они этой работой не занимаются. Но все уже меняется и продолжит меняться. Сегодня целый ряд территорий используют беспилотники и для мониторинга, и для, например, карьерных работ. Правда, они там не летают, они ездят. Это беспилотные карьерные самосвалы”.
По словам Юрия Трутнева, сегодня в 11 регионах Дальнего Востока выпускаются дроны разного уровня и качества.
«У меня специальная комиссия работает по отбору техники, которую закупают по линии ТОР “Патриотическая”, и эти дроны работают, и они тоже вносят вклад в то, что мы двигаемся вперед, а не назад», — подчеркнул полпред.
«Когда кто-то придумывает новые препятствия для бизнеса, надо идти на СВО. Подумать — прав ли ты?».
Юрий Трутнев о КПД ВЭФ, будущем дронов и о том, как увидел пример эффективного производства на спецоперации.
Пока мир штормит и ищет какую-то точку равновесия, Дальний Восток учится извлекать из ситуации максимальную выгоду и привлекать инвестиции. Турбулентное время показало эффективность преференциальных режимов и Восточного экономического форума во Владивостоке — темпы экономического роста в макрорегионе на 30% опережают общероссийские, в пуле инвесторов обозначился ряд совершенно новых для территории высокотехнологичных производств, новые перспективы открылись перед Северным морским путем