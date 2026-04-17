МИД Японии: Бессент призвал G20 оказать санкционное давление на Иран

Главы Минфинов и Центробанков G20 сошлись во мнении о необходимости скорейшей стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, сообщил японский министр финансов Сацуки Катаяма.

ТОКИО, 17 апреля. /ТАСС/. Глава Минфина США Скотт Бессент призвал коллег по G20 к сотрудничеству в вопросе санкций в отношении Ирана. Об этом агентству Kyodo сообщила министр финансов Японии Сацуки Катаяма, принимавшая участие в прошедшей в Вашингтоне встрече глав финансовых ведомств и Центробанков G20.

По словам Катаямы, участники встречи также сошлись во мнении о необходимости скорейшей стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше