МИД Японии: Бессент призвал G20 оказать санкционное давление на Иран

ТОКИО, 17 апреля. /ТАСС/. Глава Минфина США Скотт Бессент призвал коллег по G20 к сотрудничеству в вопросе санкций в отношении Ирана. Об этом агентству Kyodo сообщила министр финансов Японии Сацуки Катаяма, принимавшая участие в прошедшей в Вашингтоне встрече глав финансовых ведомств и Центробанков G20.
По словам Катаямы, участники встречи также сошлись во мнении о необходимости скорейшей стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Узнать больше по теме
