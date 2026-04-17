«Известия»: почти 10 млн россиян могут попасть под усиленный налоговый контроль

С 2027 года около 10 млн россиян могут попасть под усиленный налоговый контроль из-за регулярных безналичных переводов.
Как отмечает газета «Известия», речь идёт о гражданах, регулярно зарабатывающих более 200 тыс. рублей в месяц на аренде, подработках, услугах или мелкой торговле, но не оформляющих статус самозанятого или ИП и не декларирующих доход.
«В зоне внимания окажутся и самозанятые с выручкой выше 2,4 млн в год, скрывающие часть поступлений, — таких насчитывается примерно 200 тысяч», — говорится в статье.
Ожидается, что благодаря усиленному налоговому контролю бюджет сможет получать дополнительно не менее 50 млрд рублей ежегодно.
Ранее сообщалось, что с 1 июля в России заработают новые правила денежных переводов.
Юрист платформы «Консоль» Александр Поштак между тем выразил мнение, что россиянам с регулярными поступлениями на карту стоит пересмотреть финансовую модель.