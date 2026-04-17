Марочко: Киев наращивает силы у Райгородка

ЛУГАНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) наращивает численность группировки у Райгородка, эти силы Киев намерен отправить под Красный Лиман (украинское название — Лиман) Донецкой Народной Республики для сдерживания наступления армии РФ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо краснолиманского направления: за последнее время в районе населенного пункта Райгородок и его окрестностях отмечено наращивание сил и средств боевиков. Естественно, это все будет послано как раз на удержание Красного Лимана, что также затрудняет действия наших военнослужащих на данном участке», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы успешно наступают у Красного Лимана сразу на двух участках: у Ставков и Дробышева. Кроме того, военные РФ закрепились в лесу у Дибровы, несмотря на ожесточенное сопротивление сил противника. По словам военного эксперта, Киев на данном участке с начала недели в два раза увеличил число атак из БПЛА в попытках остановить наступление российских сил.