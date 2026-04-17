Пленный из ВСУ: сотрудники ТЦК отлавливают украинских мужчин на «скорых»

БЕЛГОРОД, 17 апреля. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) отлавливают мужчин для мобилизации в ряды ВСУ, передвигаясь на машинах скорой помощи. Об этом ТАСС сообщил стрелок 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Николай Розбицкий, сдавшийся в плен ВС РФ на сумском направлении.
«Служить я не хотел. Так вышло, что меня поймали, привезли в ТЦК и отправили служить. Были случаи, что [сотрудники ТЦК] даже на машинах скорой помощи ездят, ловят людей [для службы в ВСУ]. Забирают на всем, на чем им позволяют ездить», — рассказал он.
Розбицкий добавил, что в ряды ВСУ его призвали еще в 2022 году, но тогда он смог сбежать. «Долго я скрывался. Даже было такое, что ТЦК заходили во двор, а я под кровать прятался», — вспомнил пленный.