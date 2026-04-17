Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный из ВСУ: сотрудники ТЦК отлавливают украинских мужчин на «скорых»

Людей ловят «на всем, на чем им позволяют ездить», рассказал стрелок 119-й отдельной бригады теробороны Николай Розбицкий.

БЕЛГОРОД, 17 апреля. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) отлавливают мужчин для мобилизации в ряды ВСУ, передвигаясь на машинах скорой помощи. Об этом ТАСС сообщил стрелок 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Николай Розбицкий, сдавшийся в плен ВС РФ на сумском направлении.

«Служить я не хотел. Так вышло, что меня поймали, привезли в ТЦК и отправили служить. Были случаи, что [сотрудники ТЦК] даже на машинах скорой помощи ездят, ловят людей [для службы в ВСУ]. Забирают на всем, на чем им позволяют ездить», — рассказал он.

Розбицкий добавил, что в ряды ВСУ его призвали еще в 2022 году, но тогда он смог сбежать. «Долго я скрывался. Даже было такое, что ТЦК заходили во двор, а я под кровать прятался», — вспомнил пленный.