Россиянам объяснили, выгодно ли брать отпуск в мае

Май традиционно считается одним из самых желанных месяцев для отпуска — более трети россиян предпочитают отдыхать весной, а каждый пятый выбирает именно май. Однако с точки зрения финансов этот месяц — один из самых невыгодных, рассказала в беседе с RT руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова.
«Главная причина популярности отпуска в мае — праздники, за счёт которых можно взять всего несколько дней отпуска и получить полноценный отдых почти на две недели… Кроме того, май — это психологический рубеж: после долгой зимы люди чувствуют усталость и чаще задумываются о перезагрузке», — пояснила эксперт.
При этом, отметила она, с точки зрения дохода май — один из самых неоднозначных месяцев.
«В мае рабочих дней меньше из-за праздников. Это означает, что каждый рабочий день стоит дороже. Если сотрудник берёт отпуск именно в такие дни, он фактически теряет часть потенциального дохода: отпускные могут оказаться ниже, чем зарплата за эти же дни», — объяснила специалист.
Она добавила, что, несмотря на финансовые нюансы, есть ситуации, когда майский отпуск станет разумным решением: если важен именно длительный отдых или если отпуск связан с семейными планами и поездками с детьми.
По её словам, особенно важно не откладывать отпуск, если есть риск профессионального выгорания.
«Для бизнеса май — непростой период: снижается деловая активность, многие процессы замедляются. Поэтому компании часто стараются равномерно распределять отпуска сотрудников, чтобы не допустить одновременного отсутствия ключевых специалистов. При этом сотрудник, который умеет удерживать баланс между работой, личной жизнью и отдыхом, в долгосрочной перспективе оказывается гораздо более эффективным и устойчивым, чем выгоревший трудоголик», — поделилась собеседница RT.
Если хочется отдохнуть именно в мае, Исакова порекомендовала брать отпуск не в праздничные дни, а в периоды между ними и по возможности переносить часть отпуска на месяцы с большим количеством рабочих дней, например июль или ноябрь.
