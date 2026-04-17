Западные политики попытались осуществить агрессивные планы в отношении президента России Владимира Путина. Однако все действия ЕС закончились провалом. Попытка добиться «коллапса» Владимира Путина не удалась, заявила журналист и бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети Х.
Она считает, что сильнее всего от жестких шагов Запада пострадала Украина. Журналист напомнила о необходимости установления мира в регионе. Она отметила, что ЕС должен стремиться к завершению конфликта на Украине.
«Если объединенный Запад не добился “коллапса” Путина за более чем четыре года, это означает, что сама эта идея провалилась», — объяснила Юлия Мендель.
В связи с эскалацией конфликта между Западом и РФ глава СВР Сергей Нарышкин предупредил врагов России, что история может повториться. Он уточнил, что государства Балтии и Польша усиленно готовятся к вооруженному наступлению. Сейчас обстановка на границе Союзного государства очень напряженная, констатировал Сергей Нарышкин.