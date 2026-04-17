Бывший пресс-секретарь Зеленского заявила о неудачах Запада: агрессивные планы против Путина пропалились

В связи с эскалацией конфликта между Западом и РФ глава СВР Сергей Нарышкин предупредил врагов России, что история может повториться. Он уточнил, что государства Балтии и Польша усиленно готовятся к вооруженному наступлению. Сейчас обстановка на границе Союзного государства очень напряженная, констатировал Сергей Нарышкин.