Эксперт Пилипчук: в Донбассе отмечено многослойное минирование

ДОНЕЦК, 17 апреля. /ТАСС/. Многослойное минирование отмечается на нескольких территориях в Донбассе. Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный директор компании гуманитарного разминирования «Эмерком-демайнинг» Богдан Пилипчук.
«Мы сталкивались с такими ситуациями, где отсутствует вообще абсолютно какая-то схема минирования. То есть непонятно, как мы называем, бутерброд или винегрет. Особенно в тех местах, где линия боевого соприкосновения гуляла, там из одной стороны в другую переходила, и получается наложение минных полей одной стороны, потом на другую. И вот так вот многослойно выходило», — рассказал Пилипчук.
Он подчеркнул, что результатом такого минирования стала находка — противопехотная мина типа ПМН, которая была обнаружена на глубине 70 см.
Ранее в беседе с ТАСС Пилипчук рассказал, что плотность минирования территории Донбасса одна из наиболее высоких в мире. По его словам, для поиска и разминирования взрывоопасных предметов до конца года компания намерена внедрить искусственный интеллект.