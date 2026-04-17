Мединский заявил о «бессознательной германизации» в Калининградской области

«В канун 80-летия основания Калининградской области было бы не лишним обратить внимание на некоторые процессы, которые после распада СССР, в 90-е — начале “нулевых”, здесь происходили, и то, что мы иногда называем, наверное, бессознательной, но такой ползучей топонимической германизацией», — подчеркнул он во время выступления на пленарном заседании Балтийского культурного форума.
Мединский отметил, что в символике муниципальных гербов региона крайне широко используются немецкие мотивы: гербы Балтийска и Черняховска практически полностью повторяют исторические немецкие эмблемы, на гербе Багратионовска изображены тевтонские кресты, а аналогичные исторические элементы Германии присутствуют в символике и названиях других населённых пунктов области.
Была отмечена необходимость взвешенного подхода к истории: бесспорно, немецкий город Кенигсберг долгое время был частью Пруссии, а затем Германии, однако русский город Калининград, отстроенный практически заново, в состав немецкого государства «никогда не входил и входить не будет». Как заявил Мединский, подобные исторические реминисценции должны оставаться в сфере интересов экспертов, а не бессознательно проникать в массовое сознание.
Кроме корректировки подобных несоответствий в символике и названиях, он предложил уделить внимание формированию музейных выставок о взятии советской армией немецкого Кенигсберга, а также организовать в Калининграде экспозицию, посвященную уничтоженной немецкой военной технике.
