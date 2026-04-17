Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский заявил о «бессознательной германизации» в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 17 апреля, ФедералПресс. Советник президента России, возглавляющий Российское военно-историческое общество (РВИО) Владимир Мединский указал на стихийный процесс германизации, наблюдаемый с 90-х годов. Это явление, по его мнению, выражается не только в наименованиях городов и гербах Калининградской области, но и в названиях региональных торговых марок.

«В канун 80-летия основания Калининградской области было бы не лишним обратить внимание на некоторые процессы, которые после распада СССР, в 90-е — начале “нулевых”, здесь происходили, и то, что мы иногда называем, наверное, бессознательной, но такой ползучей топонимической германизацией», — подчеркнул он во время выступления на пленарном заседании Балтийского культурного форума.

Мединский отметил, что в символике муниципальных гербов региона крайне широко используются немецкие мотивы: гербы Балтийска и Черняховска практически полностью повторяют исторические немецкие эмблемы, на гербе Багратионовска изображены тевтонские кресты, а аналогичные исторические элементы Германии присутствуют в символике и названиях других населённых пунктов области.

Была отмечена необходимость взвешенного подхода к истории: бесспорно, немецкий город Кенигсберг долгое время был частью Пруссии, а затем Германии, однако русский город Калининград, отстроенный практически заново, в состав немецкого государства «никогда не входил и входить не будет». Как заявил Мединский, подобные исторические реминисценции должны оставаться в сфере интересов экспертов, а не бессознательно проникать в массовое сознание.

Кроме корректировки подобных несоответствий в символике и названиях, он предложил уделить внимание формированию музейных выставок о взятии советской армией немецкого Кенигсберга, а также организовать в Калининграде экспозицию, посвященную уничтоженной немецкой военной технике.

Напоминаем, ранее Мединский одной фразой прокомментировал обмен телами военных между РФ и Украиной.

Фото: ФедералПресс / Дмитрий Шевалдин.

Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше