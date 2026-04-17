NYP: Хантер Байден скрывается в Калифорнии от долгов на сумму более $20 млн

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер уклоняется от выплаты долгов на сумму более $20 млн в американском штате Калифорния. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP).
Ранее газета The Daily Mail написала, что, согласно судебным документам, Байден-младший мог покинуть США из-за задолженности в размере $17 млн, при этом он был замечен в поездках в ЮАР.
Источники NYP утверждают, что сейчас Хантер Байден проживает в пригороде Лос-Анджелеса в поместье площадью более 32 тыс. гектаров, а информация о проживании в ЮАР является «уловкой» семьи Байденов, чтобы «показать, что он на мели и не может оплачивать свои счета».
По информации газеты, Хантер Байден должен около $17 млн команде юристов в Вашингтоне, $5 млн — бизнесмену и бывшему соратнику Кевину Моррису и более $1 млн неназванному арт-дилеру.