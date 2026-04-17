Во Владивостоке под ногами пассажиров рухнул перрон

Во Владивостоке во время посадки в электричку под ногами пассажиров рухнул перрон.

«В 08:24 по местному времени на станции Луговая во Владивостоке произошло частичное разрушение конструкции пассажирской платформы во время посадки пассажиров в электропоезд № 6305 Мыс Чуркина — Раздольное», — сообщили в Дальневосточной железной дороге.

По предварительным данным, ушибы получили четыре человека. Создана комиссия для выяснения причин случившегося.

По информации ведомства, движение поездов осуществляется в обычном режиме.

Днём ранее во Владивостоке сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям России ликвидировали крупное возгорание торговых павильонов на площади 500 кв. м.