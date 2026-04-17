Трамп допустил, что конфликт против Ирана не будет урегулирован

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп допустил, что конфликт против Ирана не будет урегулирован. Такую оценку он озвучил 16 апреля во время выступления в Лас-Вегасе (штат Невада) на мероприятии, посвященном усилиям его администрации в налоговой сфере.

Источник: AP 2024

Рассуждая о росте цен на энергоносители, вызванном войной против Ирана, Трамп напомнил о прогнозах увеличения стоимости нефти до $250-$300 за баррель. «А сегодня она стоит $89-$90 [за баррель]. И это во время войны, мы пока [ее] не урегулировали. Возможно, мы и не сделаем этого», — заявил он.

При этом ранее в этом же выступлении американский лидер выразил мнение о том, что конфликт идет без каких-либо осложнений и должен завершиться уже довольно скоро.

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока не известно. Кроме того, США с 13 апреля ввели морскую блокаду Ирана.

