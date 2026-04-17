Депутат Нилов рассказал об индексации военных пенсий с октября

В России с 1 октября будут проиндексированы военные пенсии. По словам главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, сейчас заложен уровень индексации в 4%, но окончательная цифра может появиться в сентябре.
Уточняется, что речь идёт не только о пенсионерах, которые получают пенсии по линии Минобороны, но и тех, кто получает их по линии всех силовых ведомств.
«Что будет с военными пенсиями в этом году — покажет время, покажет сентябрь. Пока индекс заложен в 4%, и все военные пенсионеры начнут получать с 1 октября проиндексированную пенсию», — цитирует депутата ТАСС.
Парламентарий напомнил, что, в отличие от страховых и социальных пенсий, у военных пенсий свой формат индексации, он зависит от того, как будет изменён размер денежного довольствия военнослужащих.
Эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская ранее рассказала, что силовики и работающие пенсионеры не получат прибавку к пенсии в рамках планируемой с 1 апреля индексации.
