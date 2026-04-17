В США назвали возможную операцию на Кубе отвлекающим маневром

Усилившаяся риторика Белого дома о возможной операции США в Кубе может быть отвлекающим маневром.

Источник: Аргументы и факты

Усиление риторики Белого дома в отношении возможной военной операции на Кубе может носить отвлекающий характер. Такую оценку приводит американское издание Responsible Statecraft, ссылаясь на текущую политическую динамику между Вашингтоном и Гаваной.

По мнению автора материала, на фоне замедлившегося дипломатического диалога подобные заявления о силовом сценарии могут использоваться как инструмент переключения внимания с других внешнеполитических проблем. В частности, речь идёт о стремлении снизить давление на администрацию США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

При этом отмечается, что окончательных решений по действиям в отношении Кубы на данный момент не принято, а долгосрочная стратегия остаётся неопределённой. В Конгрессе США, как утверждается, не ожидают скорого начала каких-либо военных действий против островного государства.

Ранее сообщалось, что министерство обороны США ведет закрытую работу по разработке планов возможных военных действий на территории Кубы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше