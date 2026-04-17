Главу дипслужбы Британии отстранили от должности из-за утраты доверия

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял решение об отставке главы дипломатической службы и заместителя министра иностранных дел Олли Роббинса на фоне утраты доверия. Об этом пишет газета Telegraph.
Поводом для кадрового решения стали сообщения о проблемах с проверкой благонадёжности бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона до его назначения.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Мандельсон не прошёл обязательную проверку служб безопасности, что вызвало дополнительное внимание к процедурам кадрового отбора в дипломатическом ведомстве. Эти данные усилили критику в адрес системы назначения на ключевые должности.
Отмечается, что решение об увольнении Роббинса последовало после его телефонного разговора с премьер-министром. В результате он лишился поддержки со стороны руководства правительства и внешнеполитического ведомства.
Ранее Питера Мандельсона уволили с занимаемого поста на фоне расследования дела Джеффри Эпштейна. Ранее на этой неделе премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Мандельсон будет исключен из Тайного совета короля.