В Иране высмеяли Хегсета после конфуза с молитвой в Пентагоне

Посольство Ирана в Турции высмеяло министра обороны США Пита Хегсета за ошибку во время молитвы в Пентагоне.

Источник: Аргументы и факты

Посольство Ирана в Турции иронично прокомментировало высказывание министра обороны США Пита Хегсета, обратив внимание на допущенную им ошибку во время выступления в Пентагоне. Соответствующая реакция была опубликована на странице дипмиссии в соцсети Х*.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона, говоря о спасательной операции американских пилотов, привёл текст, который, как утверждается, оказался не религиозной цитатой, а фрагментом из фильма «Криминальное чтиво». Это вызвало резонанс в медиа и стало поводом для обсуждений.

В иранском посольстве отреагировали на ситуацию в сатирической форме, намекнув на несоответствие подобных высказываний статусу оборонного ведомства.

«Нам с вами нужно быть благодарными за то, что Пит Хегсет не полностью перевоплотился в Сэмюэля Л. Джексона. Сейчас Пентагон больше похож на обзорщика фильмов, чем на центр военной стратегии», — говорится в сообщении.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков рассказал, что в Вашингтоне активно обсуждается отставка Хегсета.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше