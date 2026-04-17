В Иране высмеяли Хегсета после конфуза с молитвой в Пентагоне

Ранее сообщалось, что глава Пентагона, говоря о спасательной операции американских пилотов, привёл текст, который, как утверждается, оказался не религиозной цитатой, а фрагментом из фильма «Криминальное чтиво». Это вызвало резонанс в медиа и стало поводом для обсуждений.
В иранском посольстве отреагировали на ситуацию в сатирической форме, намекнув на несоответствие подобных высказываний статусу оборонного ведомства.
«Нам с вами нужно быть благодарными за то, что Пит Хегсет не полностью перевоплотился в Сэмюэля Л. Джексона. Сейчас Пентагон больше похож на обзорщика фильмов, чем на центр военной стратегии», — говорится в сообщении.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков рассказал, что в Вашингтоне активно обсуждается отставка Хегсета.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.