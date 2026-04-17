Сергей Верещагин провел трехчасовую встречу с жителями Центрального района

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Красноярска Сергей Верещагин провел открытую трехчасовую встречу с жителями Центрального района.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Красноярска Сергей Верещагин провел открытую трехчасовую встречу с жителями Центрального района.

Большая часть вопросов поступила от жителей Покровки и новых присоединенных территорий большого Красноярского — Солонцов и Дрокино.

Жителей беспокоят безопасность дорожного движения и нерегулируемые пешеходные переходы, а также разбитые тротуары, ямы на дорогах, пустыри и недострои.

Также много вопросов поступило на тему подключения домов к городским сетям жизнеобеспечения и неудовлетворительной работы управляющих компаний.

Ряд вопросов касался общественного транспорта — нехватки автобусов.

По итогам встречи Сергей Верещагин дал ряд поручений ответственным службам, сообщили в администрации района.