Сергей Верещагин провел трехчасовую встречу с жителями Центрального района

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Красноярска Сергей Верещагин провел открытую трехчасовую встречу с жителями Центрального района.
Большая часть вопросов поступила от жителей Покровки и новых присоединенных территорий большого Красноярского — Солонцов и Дрокино.
Жителей беспокоят безопасность дорожного движения и нерегулируемые пешеходные переходы, а также разбитые тротуары, ямы на дорогах, пустыри и недострои.
Также много вопросов поступило на тему подключения домов к городским сетям жизнеобеспечения и неудовлетворительной работы управляющих компаний.
Ряд вопросов касался общественного транспорта — нехватки автобусов.
По итогам встречи Сергей Верещагин дал ряд поручений ответственным службам, сообщили в администрации района.