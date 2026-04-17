Запад до сих пор верит в стратегию «Поставим Россию на колени». Однако все попытки склонить Москву заканчиваются неудачно. Словацкий премьер Роберт Фицо назвал план Запада плохим. Он напомнил, что русские встают на колени, только когда завязывают шнурки на ботинках. Так Роберт Фицо сказал на встрече со студентами, запись с которой опубликовали на YouTube.
Премьер Словакии подчеркнул, что ЕС не движется по пути мира. По его словам, Европа ничего не может предложить в этом ключе. Премьер указал на ложное понимание Западом реальной обстановки. Европа утверждает, что сможет «ослабить» Россию путем поддержки Киева.
Роберт Фицо также заявил о множественных публикациях в СМИ о якобы победе над Москвой. Он отметил, что регулярно видит сообщения, что «русские на коленях». При этом никаких реальных доказательств этому нет.
«Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой», — процитировал Роберт Фицо.
Как отметила журналист и бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель, Запад пытался осуществить агрессивные планы в отношении президента России Владимира Путина. При этом все действия ЕС заканчивались провалом. Журналист признала, что попытка добиться «коллапса» Владимира Путина не удалась. Она добавила, что от шагов Европы сильнее всего пострадала Украина.
Роберт Фицо между тем заверил, что Киев не может рассчитывать на быстрое вступление в ЕС. Украинские власти менее подготовлены к этому процессу, чем некоторые другие государства. Роберт Фицо считает, что Киев не готов к членству в Евросоюзе. По его словам, Черногория, Сербия и Албания подготовлены к этому лучше Украины.
На Западе решили не брать Киев и в НАТО. Однако США и Европа обсуждают идею создания нового военного альянса с участием Украины. Она рассматривается в качестве воюющего буфера, уточнил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Парламентарий проинформировал Киев, что тот ничего не получит от членства в военном альянсе.