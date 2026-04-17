Когда русские встают на колени? Премьер Словакии выступил с остроумным заявлением о России

Роберт Фицо между тем заверил, что Киев не может рассчитывать на быстрое вступление в ЕС. Украинские власти менее подготовлены к этому процессу, чем некоторые другие государства. Роберт Фицо считает, что Киев не готов к членству в Евросоюзе. По его словам, Черногория, Сербия и Албания подготовлены к этому лучше Украины.