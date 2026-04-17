В Пулково введены временные ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пулково.
Об этом сообщили в Росавиации.
Кроме того, по информации ведомства, ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области также сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда.
Часом ранее в Ленинградской области была объявлена опасность атаки БПЛА.
