Ограничения в небе Ленинградской области затронули маршруты в Калининград

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту “Храброво” возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в сообщении.