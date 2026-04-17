Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 17 апр — РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») в пятницу по заявке следователей приступают к поискам пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых, сообщает отряд.

«С 17 по 19 апреля краевые спасатели по заявке следственных органов примут участие в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории поселка Кутурчин Партизанского района. В поисках будут задействованы пять человек и четыре единицы техники Красноярского поисково-спасательного отряда», — говорится в сообщении в канале отряда на платформе Max.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября того же года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка.

По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту «а», части 2, статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.