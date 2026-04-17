Под Красноярском возобновились поиски семьи Усольцевых

Спасатели возобновили поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых.

По информации профессионального аварийно-спасательного формирования Красноярского края «Спасатель», в них будут задействованы пять человек и четыре единицы техники отряда.

«С 17 по 19 апреля краевые спасатели по заявке следственных органов примут участие в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории д. Кутурчин Партизанского района», — говорится в сообщении отряда на платформе MAX.

Ранее желание принять участие в новых поисках изъявил сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их до сих пор не нашли.

Подробнее о пропавшей под Красноярском семье — в материале RT.