Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал неэффективной стратегию Евросоюза по давлению на Россию. Об этом он заявил 16 апреля в ходе встречи со студентами, запись которой опубликована в интернете.
По словам политика, попытки «поставить Россию на колени» не приводят к результату. Он подчеркнул, что подобный подход не работает, несмотря на заявления о якобы ослаблении страны.
Фицо также отметил, что Евросоюз, по его оценке, не предлагает действенных решений для урегулирования конфликта. При этом, как считает премьер, европейские страны рассчитывают повлиять на ситуацию через поддержку Украины.
В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкционная политика обернулась для ЕС стратегическими потерями. По ее словам, вопрос восстановления экономического взаимодействия остается открытым и возможен только при соблюдении принципов равноправия.
Она добавила, что представители Евросоюза не будут приглашаться к переговорам по украинскому урегулированию, пока их подход к взаимодействию не изменится.
