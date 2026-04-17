Врач: курение и употребление алкоголя в период аллергии могут ухудшить состояние

Курение и употребление алкоголя в период сезонной аллергии (поллиноза) могут усиливать симптомы и утяжелять течение заболевания.
Об этом предупредил в беседе с RT Руслан Исаев, врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук, руководитель Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии.
«При поллинозе слизистые дыхательных путей уже находятся в состоянии воспаления и повышенной чувствительности. Табачный дым действует как дополнительный раздражитель: усиливает отёк, нарушает защитные механизмы слизистой и может провоцировать более выраженную заложенность носа, кашель, першение. У людей с предрасположенностью это повышает риск вовлечения нижних дыхательных путей, включая обострение бронхиальной астмы», — добавил он.
По словам специалиста, алкоголь, в свою очередь, может усиливать сосудистую реакцию слизистых (расширяет сосуды), что приводит к большей выраженности отёка и заложенности.
«Также важно учитывать лекарственное взаимодействие. В период поллиноза многие пациенты принимают антигистаминные препараты. Алкоголь может усиливать их седативный эффект, вызывать выраженную сонливость, снижать концентрацию внимания. Это особенно важно для людей, управляющих транспортом или работающих в условиях, требующих высокой скорости реакции», — предостерёг Исаев.
Отмечается, что на фоне недомогания алкоголь иногда используется как способ «снять» дискомфорт, однако этот эффект кратковременный и сопровождается последующим ухудшением самочувствия и сна.
«В итоге речь идёт не только о локальном влиянии на симптомы. И курение, и алкоголь в этот период увеличивают общую нагрузку на организм, поддерживают воспалительные процессы и могут снижать эффективность проводимой терапии. Поэтому с практической точки зрения в период активного цветения разумно максимально ограничить или исключить оба фактора — это простой, но значимый вклад в контроль состояния и общее самочувствие пациента», — заключил врач.
