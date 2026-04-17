Массированная атака по Украине — Трамп ограничился короткой оценкой

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массированный удар по Киеву, нанесенный 16 апреля. Его выступление транслировал телеканал Sky News.
Американский лидер назвал произошедшее «ужасным» и не стал давать дополнительных оценок.
По данным Минобороны России, в ночь на 16 апреля был нанесен удар по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины. В ведомстве указали, что операция носила массированный характер.
Украинская сторона заявляет, что атака продолжалась почти сутки. По информации «Укрэнерго», частично без электроснабжения остались десять регионов страны. В Киеве после ударов фиксируются пожары, над городом наблюдается плотный дым.
По данным военных корреспондентов, удары пришлись, в частности, по промышленным объектам в Днепре и Киевской области, включая предприятия, связанные с производством техники.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы продолжать переговоры с США по украинскому урегулированию. По его словам, диалог был начат по инициативе Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
14 апреля президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре допустил возможность нанесения удара по территории страны в ближайшее время.
