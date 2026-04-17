Стармер отстранил главу дипслужбы Роббинса от должности из-за утраты доверия

Премьер-министр Британии Кир Стармер уволил главу дипломатической службы Олли Роббинса. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

«Постоянный заместитель министра иностранных дел господин Олли Роббинс покинет свой пост после того, как утратил доверие премьер-министра и министра иностранных дел Иветт Купер», — пишет издание.

Увольнение связано с информацией о бывшем посоле в США Питере Мандельсоне. По данным газеты, Роббинса отстранили после телефонного разговора со Стармером. Ранее Guardian сообщила, что Мандельсон не прошёл проверку на благонадёжность службы безопасности до назначения послом. После публикации файлов по делу Джеффри Эпштейна выяснилось, что Мандельсон переслал ему внутренний документ кабмина в 2009 году.

Ранее бывший директор ЦРУ Джон Бреннан назвал президента США Дональда Трампа неуравновешенным и заявил, что тот должен освободить должность. Бреннан обвинил его в намеренном искажении фактов и постоянной лжи. По словам Бреннана, действия Трампа вызывают беспокойство. Он отметил, что именно для таких случаев была написана 25-я поправка к Конституции США.

Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше