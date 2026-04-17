Самым некурящим регионом России стала Чечня

Чеченская Республика стала самым некурящим регионом России — процент курящих в регионе за февраль 2026 года составил 0,62.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передаёт РИА Новости.

По информации агентства, в лидерах также оказались Запорожская область и Краснодарский край, где распространённость курения табака в возрасте 18 лет и старше составила 4,35% и 4,63% соответственно.

Ранее невролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Анна Копцева заявила, что курение и нездоровая еда повышают риски инсульта.

Юрист Алексей Петропольский между тем рассказал об ответственности за выброшенный из окна окурок.