Самым некурящим регионом России стала Чечня

Чеченская Республика стала самым некурящим регионом России — процент курящих в регионе за февраль 2026 года составил 0,62.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передаёт РИА Новости.
По информации агентства, в лидерах также оказались Запорожская область и Краснодарский край, где распространённость курения табака в возрасте 18 лет и старше составила 4,35% и 4,63% соответственно.
