Доцент Лахтина: за несоблюдение норм при мытье машины на даче грозит штраф

Автовладельцы за мойку машины на дачном участке могут получить штраф до 3 тыс. рублей, рассказала доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина.
По её словам, это связано с несоблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами, к которым относится грязная вода, оставшаяся после мойки автомобиля, так как содержит в себе опасные вещества: нефтепродукты, моющие вещества и реагенты.
«…предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа, размер которого составляет для граждан от 2 до 3 тыс. рублей», — цитирует эксперта РИА Новости.
