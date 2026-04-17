Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доцент Лахтина: за несоблюдение норм при мытье машины на даче грозит штраф

Автовладельцы за мойку машины на дачном участке могут получить штраф до 3 тыс. рублей, рассказала доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина.

По её словам, это связано с несоблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами, к которым относится грязная вода, оставшаяся после мойки автомобиля, так как содержит в себе опасные вещества: нефтепродукты, моющие вещества и реагенты.

«…предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа, размер которого составляет для граждан от 2 до 3 тыс. рублей», — цитирует эксперта РИА Новости.

