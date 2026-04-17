Шойгу предупредил Финляндию и Прибалтику — РФ сослалась на право на самооборону

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о росте числа атак беспилотников, которые, по его словам, осуществляются через территорию Финляндии и стран Прибалтики. Об этом он сообщил в комментарии для СМИ.
По словам Шойгу, в результате таких ударов страдают мирные жители и наносится ущерб гражданской инфраструктуре. Он указал, что происходящее может объясняться либо неэффективной работой западных систем противовоздушной обороны, либо предоставлением воздушного пространства для атак.
В последнем случае, подчеркнул секретарь Совбеза, речь может идти о соучастии в агрессии. Он напомнил, что в такой ситуации применяется статья 51 Устава ООН, предусматривающая право государства на самооборону при вооруженном нападении.
Ранее в СМИ появились сообщения о возможных маршрутах беспилотников, атаковавших объекты в Ленинградской области. Отмечалось, что дроны могли стартовать с территории стран Прибалтики.
По опубликованным видеозаписям, сделанным очевидцами, аппараты пересекали район Нарвы группами. На кадрах зафиксирован характерный звук двигателей, что, по оценкам журналистов, может указывать на одновременный полет нескольких беспилотников.
