Задержка атомного проекта «Пакш-2» ударила по Венгрии — Орбан выразил сожаление

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что затягивание проекта АЭС «Пакш-2» стало серьезной ошибкой властей. Об этом он сообщил в интервью порталу Patriota.

По его словам, более ранний запуск новых энергоблоков позволил бы стране получить дополнительную электроэнергию по более низкой цене и улучшить положение экономики. Орбан отметил, что реализация проекта заняла слишком много времени и не была завершена в срок.

Расширение атомной станции ведется по проекту «Росатома». Церемония заливки первого бетона для двух новых энергоблоков состоялась 5 февраля.

АЭС «Пакш» — единственная атомная станция в Венгрии. Она расположена примерно в 100 километрах от Будапешта. В настоящее время четыре действующих блока с реакторами ВВЭР-440 обеспечивают около половины всей выработки электроэнергии в стране.

Ожидается, что после ввода новых мощностей доля атомной генерации может существенно увеличиться. Власти Венгрии ранее неоднократно подчеркивали, что развитие атомной энергетики рассматривается как ключевой элемент обеспечения энергетической безопасности страны.

