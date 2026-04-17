Плохой знак: Мелони одним жестом унизила Зеленского в Риме

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, судя по опубликованным со встречи в Риме кадрам, испытывает негативное отношение к Владимиру Зеленскому, сообщил aif.ru политолог и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов.
Напомним, 15 апреля Зеленский прибыл в Рим, где встретился с Мелони. Пользователи Сети на опубликованных кадрах заметили раздражение и усталость итальянского премьера на встрече с главой киевского режима.
«Мы наблюдаем лицо больше пустое, нежели живое, мимика экономная, уголки губ то опускаются, то замирают в каком-то полудвижении, взгляд уходит вниз или скользит мимо партнера, не фиксируясь. Яркий маркер негативного отношения к оппоненту. Ее корпус почти не тянется вперед, дистанция выдержана до сантиметра, как по линейке дипломатического протокола. Финальное объятие выглядит как театральная точка, поставленная ради правильной картинки. Камеры получают кадр “единства”, но тело не врет: руки обнимают, но не затягивают человека к себе, корпус стоит отдельно, не растворяясь в контакте, а свободная часть фигуры остается жесткой, собранной, как на построении», — пояснил специалист.
Панкратов добавил, что подобное поведение не является прямой демонстрацией ненависти, но показывает хрестоматийную жесткую вежливость, когда человек делает ровно столько, сколько требует его роль.
«В сумме создается впечатление не партнерства, а изнуряющего протокола: все правильно, все по сценарию — рукопожатия, проходы под камеры, объятие на дорожку, но через этот картон проступает одно и то же состояние: внутренне Мелони держит Зеленского на вытянутой руке и не дает ни единого по‑настоящему теплого жеста», — заключил эксперт.