Житель Приморья получил 15 лет за теракты после поджога офиса банка и мэрии

В Приморском крае Тихоокеанский флотский военный суд приговорил местного жителя к 15 годам за совершение террористического акта, сообщили в региональной прокуратуре.
Как отметили в ведомстве, в декабре 2024 года мужчина по инструкции из мессенджера изготовил «коктейли Молотова», поджёг офис банка, окно администрации городского округа Большой Камень и Шкотовского муниципального района, а затем — служебный Toyota Land Cruiser.
Сумма причинённого ущерба составила более 4 млн рублей.
«С учётом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на один год. Наказание в виде лишения свободы он будет отбывать на протяжении первых 4 лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в заявлении.
